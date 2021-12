Homem é esfaqueado no circuito Dodô do Carnaval

Um homem foi esfaqueado na noite desta terça-feira, 9, no circuito Dodô, na Barra-Ondina. De acordo com o posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), Franklin Pimentel, de 27 anos, foi agredido por volta das 23h20. Ele informou que estava passando quando foi esfaqueado.

O autor da agressão não foi identificado e a motivação do crime é desconhecida.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Violência

Na noite de segunda, 8, outro homem foi esfaqueado na Barra. Misael da Silva Barreto foi ferido no tórax por desconhecidos por volta das 23h10 de segunda. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Foram registrados outros casos de tentativa de homicídio e homicídio durante o Carnaval deste ano. O catador de lata Evilasio dos Santos, 35 anos, morreu após ser esfaqueado no mesmo circuito. A polícia localizou e prendeu o acusado de matar Evilasio.



Já Josenilton Dácio Batista foi baleado em tiroteio próximo ao Hotel Monte Pascoal, na Barra.

adblock ativo