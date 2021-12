Homem é esfaqueado em Pernambués

Um homem foi esfaqueado nesta segunda-feira, 16, no bairro de Pernambués, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele passava na rua Numa Pompílio Bittencourt, na localidade do Jardim Brasília, acompanhado de uma mulher quando um homem correu atrás dele e efetuou os golpes de faca.

O autor do crime fugiu em seguida, abandonando a arma no local. A faca foi apreendida por policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que estiveram no local.

A vítima, que não foi identificada, foi levada por moradores para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

