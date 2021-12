Homem é esfaqueado durante o Furdunço

Um homem foi atingido com um golpe de arma branca na noite deste domingo, 5, nas imediações do circuito Furdunço, na Barra. O crime aconteceu por volta das 21h, na rua José Sátiro de Oliveira, localidade conhecida como "Morro do Gato", conforme nota divulgada pela Polícia Militar (PM) nesta segunda, 5.

A vítima, ainda não identificada, foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e levada por uma viatura da Polícia Militar para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Não há informações sobre o estado de saúde dele, nem as circunstâncias em que foi ferido.

