Homem é esfaqueado depois de ter sido assaltado na Barra

Um homem de 51 anos, que não teve a identidade revelada, foi esfaqueado no ombro direito, por volta das 2h desta segunda-feira, 18, depois de ter sido assaltado nas imediações do Cristo, no bairro da Barra, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, a própria vítima ligou para a polícia infomando o ocorrido. Uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi ao local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Os policiais militares ainda realizaram rondas na região do Cristo da Barra, mas não encontraram nenhum suspeito.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

