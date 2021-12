Homem é encontrado morto no Parque da Cidade

Washington Luís Carmo de Sousa, de 38 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, 21, por volta das 17h30, na av. ACM, em frente ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador.

Segundo o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) acompanhou a remoção do corpo do local. As causas da morte ainda serão investigadas.

