Homem é encontrado morto na Boca do Rio

Um corpo foi encontrado na avenida Dom Eugênio Sales, no bairro da Boca do Rio, por volta das 4h desta quarta-feira, 10. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima seria um homem.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 39ª Companhia da Polícia Militar (CIPM) foram acionados e no local confirmaram o fato. A área foi isolada e os militares acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para proceder com a perícia e remoção do corpo.

