Homem é encontrado morto na Avenida Bonocô

Um homem que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto com perfurações de arma de fogo, desta quinta-feira, 12, por volta das11h55, na Avenida Bonocô. De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), crime aconteceu próximo a estação do metrô.

Ainda segundo o órgão, policiais da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM /Cosme de Farias), foram até o local onde aconteceu o homicídio.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP).

