Homem é encontrado morto em viaduto no bairro de Valéria

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, 30, na rua José Roberto Otoni, no bairro de Valéria, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado em um viaduto do bairro, nas imediações da BR-324. A vitima não foi identificada no local do crime.

Ainda segundo a PM, militares da 31ª CIPM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), por volta das 3h20. No local, a guarnição constatou a veracidade do fato, isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), para realizar perícia e remoção do corpo.

Conforme a Polícia Civil, a autoria e motivação do crime serão apuradas pela Delegacia de Homicídios (DH) | Bahia de Todos os Santos (BTS).

