Homem é encontrado morto em praia no bairro de Coutos

Um homem foi encontrado morto, na praia de Coutos, na avenida Afrânio Peixoto, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 4. De acordo com a Polícia Civil, Wesley Nascimento dos Santos, de 23 anos, foi encontrado boiando no mar, com ferimentos por disparo de arma de fogo.

Segundo informações da 18ª CIPM, equipes foram acionadas através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Após chegar no local, os agentes acionaram a Polícia Técnica.

Autoria e motivação são investigadas pela 3ª DH / BTS.

