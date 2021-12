Homem é encontrado morto em Itinga

Um homem foi encontrado morto no final da manhã desta terça-feira, 13, no loteamento Parque São Paulo, atrás do final de linha de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A vítima foi identificada como Gerson Paulo Santana de Jesus Júnior, que, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), aparenta ter 22 anos. De acordo com o órgão, a vítima apresenta marcas de tiros.

O corpo de Gerson será removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

