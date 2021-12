Homem é encontrado morto em hotel próximo à Câmara de Vereadores

Um homem foi encontrado morto e com marcas de escoriações na testa no quarto de um hotel no Centro da Cidade, na manhã deste sábado, 24. O estabelecimento fica próximo à Câmara de Vereadores de Salvador e à Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o crime aconteceu no Hotel Beija Flor, que fica na rua do Tiro Chapéu. Ainda segundo o órgão, dois homens deram entrada no hotel, onde se hospedaram. Momentos depois, um deles saiu e o outro foi encontrado desacordado no quarto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser foi acionado para prestar socorro, mas, ao entrar no quarto, constatou que a vítima estava sem vida. Policiais da 18ª CIPM (Pelourinho) estiveram no local.

Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que "supostamente vítima de homicídio, o indivíduo foi encontrado por um segurança do estabelecimento, que – conforme depoimento para os policiais que chegaram no local –informou que dois homens adentraram ao cômodo por volta das 9h e um deles saiu cerca de uma hora depois".

Ainda de acordo com o comunicado, "o Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC) foi acionado para fazer os procedimentos periciais e legais".

