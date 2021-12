Homem é encontrado morto em calçada entre a Garibaldi e Vasco da Gama

Um homem de 52 anos foi encontrado caído na manhã desta segunda-feira, 22, na calçada do cruzamento das avenidas Garibaldi e Vasco da Gama, em Salvador.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser enviada para o local, mas o homem já estava sem sinais vitais. De acordo com a Polícia Militar (PM), as primeiras informações apontam que a vítima teve uma morte súbita.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção do corpo, que foi levado para a perícia no Instituto Médico Legal (IML).

