Homem é encontrado morto em apartamento no bairro do Imbuí

O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado com marcas de faca no apartamento onde morava, no bairro Imbui, em Salvador. O crime ocorreu por volta das 15h30 desta quarta-feira, 7, no Condomínio Parque Pituaçu, na avenida Jorge Amado.

Diego dos Santos Machado foi achado na cozinha do imóvel. Segundo informações do comandante da 39ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM), major Edson Lima, o homem chegou ao apartamento acompanhado de três suspeitos.

Ainda conforme o major, a vítima possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas. A polícia investiga agora se o crime teria ligação com a venda de entorpecentes. O caso é investigado pela DH (Delegacia de Homicídios) Atlântico.

