Homem é encontrado morto em apartamento

O corpo de um homem encontrado morto dentro do seu apartamento será enterrado nesta quarta-feira, 17, às 11 horas, no cemitério Campo Santo, na Federação. Maurício José Sanches de Oliveira, 49 anos, foi encontrado nesta terça, 16, em estado de gigantismo dentro do imóvel no edifício Marco José, no Rio Vermelho.

De acordo com a polícia, ele foi morto domingo, 14. O ex-namorado da vítima é suspeito de ter cometido o crime. A polícia diz que Maurício recebeu um golpe na cabeça. O caso é investigado pelo delegado Sérgio Schlang, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

