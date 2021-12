Homem é encontrado morto dentro de carro na Bonocô

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na tarde deste domingo, 14, na avenida Bonocô, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícia Civil e Militar (Stelecom), o homem, que não foi identificado, estava com marcas de disparos de arma de fogo e de objeto perfurante.

Ainda segundo a Stelecom, o veículo, um HB20, tinha um furo em um dos vidros e marcas de sangue no para-choque traseiro.

A autoria do crime e a motivação também são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Homicídios

Neste domingo, outros dois homens foram mortos. No primeiro caso um jovem de 24 anos, estava na casa de um amigo, no Alto de Ondina quando cinco homens encapuzados invadiram a residência, retiraram a namorada dele da casa e atiraram contra o rapaz.

No outro caso, um homem foi morto a tiros dentro de casa, no bairro de Fazenda Coutos. De acordo com a Stelecom, o homem foi encontrado amarrado e com diversas marcas de tiros pelo corpo.

