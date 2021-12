Homem é encontrado morto dentro de carro em Pirajá

Samuel Maicon Santos de Jesus, de 26 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo, 3, dentro de um carro na BR-324, região do bairro de Pirajá, em Salvador. Conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) o veículo foi encontrado atrás do supermercado Makro, por volta das 15h30, na altura do Km 9 da rodovia.

O corpo estava dentro do porta-malas do veículo e apresentava marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e nas mãos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

