Homem é encontrado morto com sinal de espancamento na Graça

Um homem de 48 anos foi encontrado morto neste domingo, 12, amarrado e com sinal de espancamento no bairro da Graça.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) para atender a ocorrência em um prédio residencial, na rua Cleto Japiassu.

No local, o sobrinho que solicitou a presença policial informou que o tio estava dentro do apartamento trancado, sem atender ao chamado nem as ligações.

Ao entrar no apartamento, a guarnição encontrou a vítima, que não teve sua identidade revelada. A PM isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção e realização de perícia.

O crime será investigado pela Polícia Civil.

