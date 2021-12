Homem é encontrado morto com marcas de tortura em Salvador

Um homem foi encontrado morto na rua Bom Juá, no bairro de Salvador de Fazenda Grande do Retiro, na manhã deste sábado, 14. De acordo com a Central de Polícia, a vítima, que ainda não foi identificada, tinha marcas de tortura no corpo.

O corpo estava em uma travessa próxima à Escola Comunitária do Bom Juá dentro de um colchonete inflável, com perfurações de armas de fogo na tempora e na cabeça, marcas de queimadura no peito feitas por pontas de cigarro, cortes de faca nas duas pernas e machucados na mão e na boca. No colchonete, foi encontrado um bilhete com a inscrição BDA PCC 1523 AJEITA.

Ainda segundo a Central de Polícia, moradores do local afirmaram não ter ouvido disparos de arma de fogo ou brigas na manhã deste sábado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, suspeita que a vítima tinha ligação com o tráfico de drogas.

