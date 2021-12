Homem é detido pela Guarda Civil após roubar mulher com bebê em Salvador

Um homem foi detido pela Guarda Civil neste domingo, 13, após roubar uma mulher que carregava um bebê, na Praça do Campo Grande, em Salvador.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Salvador, Jackson Alves do nascimento foi detido em flagrante por agentes do Grupamento de Operações com Cães (GOC) após realizar o roubo.

A vítima, uma mulher identificada apenas como Maria do Socorro, é babá e estava passeando com o bebê na praça, quando foi surpreendida pelo suspeito que puxou seu aparelho e fugiu.

A equipe da Guarda Civil, que já observava o meliante, saiu em perseguição ao suspeito, alcançando-o na ladeira do Politeama. Com o suspeito foi encontrado o aparelho da vítima, que foi levada juntamente com o suspeito para a Central de Flagrantes, onde foi registrado o fato.

