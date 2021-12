Homem é detido depois de exibir genitália no Buzufba

Um homem foi detido suspeito de se masturbar perto de uma mulher no Buzufba, ônibus gratuito oferecido aos estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), nesta segunda-feira, 26, no campus de Ondina da Ufba. Ele se defendeu em vídeo postado em uma rede social por estudantes e alegou estar apenas coçando o órgão sexual, sem a intenção de encostar em ninguém.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) registrou uma ocorrência de assédio sexual próximo ao zoológico, que fica em frente ao campus onde o incidente aconteceu.

"Eu botei por debaixo da mochila, se ela viu eu não tenho culpa. Eu não posso coçar meu p* não? Eu tenho respeito sim", diz o suspeito no vídeo, afirmando ser militar. Testemunhas contradizem ele: "Estava do lado de fora, em cima da menina", comenta uma estudante. "Ele tirou do éclair", disse outra.

A estudante assediada e o acusado estão na 7ª Delegacia, Rio Vermelho, para preencher um Boletim de Ocorrência (B.O.). A delegacia não quis dar mais informações, pois o caso ainda não começou a ser investigado, à espera do B.O.

