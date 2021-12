Homem é detido após ser flagrado furtando fios no Parque da Cidade

Um homem que estava furtando fios de iluminação pública, na manhã desta quinta-feira 18, no canteiro de obras do BRT, na região do Parque da Cidade, no Itaigara, foi detido por agentes do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil Municipal (GCM).

A corporação foi acionada por populares. Com o homem foram encontrados fios, uma marreta, uma faca e uma barra de ferro.

De acordo com o responsável pela obra, a empresa já teve prejuízo superior a R$ 200 mil com a reposição de cabos. O suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes.

