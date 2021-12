Homem é detido após ser encontrado com moto roubada

No dia em que completou 20 anos, Ítalo Maxuel Santos Araújo recebeu de presente da delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT (Pituba), a notícia de que ficaria preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva em aberto.

Ítalo foi detido na manhã desta sexta-feira, 28, quando ia ser liberado da 18ª DT (Camaçari), na Região Metropolitana, onde estava preso em flagrante após ser encontrado com uma moto roubada e um revólver calibre 22.

Conforme a delegada, ele vinha sendo procurado desde o início deste mês, quando participou de uma série de roubos no bairro da Pituba. Ele agia na companhia de três homens identificados como Bruno, Eric e Filipe. Este último já está preso.

"Eles usavam um Renault Sandero prata para roubar transeuntes. Como eles dizem: 'sacolavam nos pontos de ônibus'", contou a delegada. Segundo ela, Bruno e Eric também estão com mandados de prisão em aberto e são procurados.

Ia tomar tiro na mão

Em conversa com a reportagem, Ítalo negou partipação nos crimes e disse que vai deixar a vida do crime e pensa seguir a religião evangélica. "Parei até de fumar. Disse a minha mãe que quando saísse dessa vez [da prisão] ia me converter", revelou ele, afirmando que, há três meses, mora em Camaçari.

Ítalo disse que precisou fugir do Nordeste de Amaralina, onde morava, porque os traficantes da localidade queriam lhe pegar. "A gente roubou uma pessoa da área, aí os caras queriam dar tiros nas nossas mãos. Os outros dois tomaram [tiros], eu consegui fugir", lembra. De acordo com a delegada, embora negue os crimes, Ítalo foi reconhecido pelas vítimas.

