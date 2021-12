Homem é detido após roubar fiação na avenida ACM

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi flagrado roubando fios na Avenida ACM, em Salvador, no final da manhã desta segunda-feira, 17.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o suspeito acabou detido pelo inspetor geral do órgão, Alysson Carvalho, que trafegava no local juntamente com o gerente de operações Marcelo Silva.

Com o homem, foram apreendidas algumas ferramentas, além do fio que iria ser vendido. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

