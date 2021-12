Homem é detido após roubar carro no bairro de Colina Azul

Diego Freitas Santana, de 30 anos, foi detido na manhã desta terça-feira, 10, suspeito de roubar um carro no bairro de Colina Azul, em Salvador. A ação da Polícia Militar (PM) ocorreu minutos depois do ato criminoso.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), com o intuito de recuperar o veículo, a PM fez um cerco no Voyage branco conduzido por Diego. No momento da abordagem, o suspeito portava um revólver calibre 32, além de vários celulares e dinheiro.

Diego e todos os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

