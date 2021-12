Homem é contido por passageiros durante assalto a ônibus e termina preso

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 8, após ser contido por passageiros enquanto tentava assaltar um ônibus na região da avenida Mário Leão Ferreira, conhecida popularmente como avenida Bonocô, em Salvador. A Polícia Militar (PM-BA) foi acionada e ninguém se feriu na ação.

De acordo com as equipes, o suspeito teria entrado no coletivo com uma faca em punho e pegou os pertences dos populares que estavam dentro do veículo. No entanto, antes que pudesse sair do ônibus, os passageiros o seguraram e acionaram os policiais.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para o Grupo Especial de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc), onde o caso foi registrado.

