Homem é condenado a 12 anos por inserir agulhas em criança

Em julgamento que acabou por volta das 23h50 de quinta-feite, 13, Roberto Carlos Magalhães, 35 anos, foi condenado a 12 anos e seis meses por colocar 31 agulhas no enteado em Ibotirama (a 640 km de Salvador) em 2009.

Segundo as informações da assessoria do Fórum Professor Nestor Duarte, além do réu, oito testemunhas foram ouvidas; sendo quatro de acusação, duas de defesa e duas do juízo. Uma testemunha de acusação que seria ouvida foi dispensada pelo juiz Pedro Henrique Izidro, que responde pelo caso.

Roberto Carlos será transferido para Salvador para cumprir a sentença em dia e horário não informados pela Justiça. Na época do crime, Roberto alegou que queria se vingar mãe da vítima. Ele confessou a ação e contou que teve ajuda de duas mulheres.

A criança tem sete anos atualmente e ainda possui nove agulhas no corpo, em locais que não representam riscos. Ela foi submetida a três cirurgias para retirar os objetos do corpo.

Histórico

Tudo foi descoberto depois que a vítima, sentindo dores fortes pelo corpo, foi levada pela mãe Maria Santos para o Hospital de Ibotirama. De lá, o garoto foi transferido para o Hospital do Oeste, em Barreiras e, através de exames de raio X, foi confirmada a presença dos objetos metálicos no tórax, no abdômen, no pescoço e nas pernas.

