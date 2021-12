Homem é baleado por vizinho em condomínio no Cabula

Um homem foi baleado no peito na noite deste domingo, 13, no bairro do Cabula, em Salvador. O crime foi atribuído a um vizinho, segundo a polícia.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), um morador do condomínio Chácara do Cabula atirou em José Rubens Santos, 57 anos.

Ele foi levado para um hospital, onde segue internado. O estado de saúde dele é desconhecido. Não há informações do que teria provocado o desentendimento entre os vizinhos.

