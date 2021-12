Homem é baleado por traficantes após agredir esposa

Edson Ferreira Dias, 35 anos, foi baleado na madrugada deste domingo, 13, no bairro de Vista Alegre, em Salvador. Segundo testemunhas contaram aos policiais, ele foi atingido por traficantes da região horas depois de ter agredido a esposa no rosto com uma garrafa. O motivo dos disparos foi ter atraído a atenção da polícia militar para a área durante a madrugada.

Edson foi atingido em diversas partes do corpo e foi levado para o Hospital do Subúrbio. Ele passou por uma cirurgia, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

