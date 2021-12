Homem é baleado perto de mercado na Av. San Martin

Uenel Cardoso dos Santos, de 29 anos foi baleado no braço nas proximidades do estacionamento do supermercado GBarbosa, na avenida San Martin, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 14h, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

A assessoria de comunicação do supermercado informou que após o incidente, o homem entrou no estabelecimento comercial e foi na farmácia para comprar curativos. Funcionários da empresa ofereceram os primeiros socorros, mas ele se recusou a receber atendimento e saiu do local.

Ainda conforme a Stelecom, Uenel Cardoso fio levado para o Hospital do Subúrbio mas não há informações de quem prestou socorro a vítima. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

