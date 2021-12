Homem é baleado nas mãos no Nordeste de Amaralina

Um homem não identificado foi baleado nas mãos no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, no início da tarde deste sábado, 1.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 12h50, na rua Elenita, próximo à Igreja São José. A vítima também estava com ferimentos na cabeça.

O rapaz foi socorrido pela a 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre os autores do crime.

