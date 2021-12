Homem é baleado na porta de casa na Federação

Um homem foi baleado na porta de casa, no Parque São Brás, na Federação. Adejail Costa da Conceição, 26, foi atingindo no pescoço por volta das 20h desta quarta-feira, 16.

De acordo com as informações da polícia, dois homens dentro de um carro passaram atirando contra a vítima e fugiram. Logo depois, Adejail foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre a autoria do crime.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o paciente segue internado no hospital e passará por uma avaliação ainda hoje para saber se pode ter alta.

O caso está sendo investigado pela 7º Delegacia (Rio Vermelho).

adblock ativo