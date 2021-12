Homem é baleado em frente a hospital no bairro de Brotas

Um homem, de prenome Lucas, foi baleado no início da tarde desta sexta-feira, 22, em um campo de futebol na localidade do Buraco da Gia, no bairro de Brotas, em Salvador.

As informações iniciais são que o suspeito levou dois tiros e fugiu para um centro comercial, em frente ao Hospital Aristides Maltez. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agentes da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram enviadas ao local e acompanharam o caso. A autoria dos disparos e a motivação da ocorrência serão investigadas pela Polícia Civil.

