Homem é baleado em festa 'paredão' em Nova Constituinte

No final de semana em que as polícias Militar e Civil intensificaram a fiscalização de festas "paredões", um homem foi baleado enquanto participava de um evento deste tipo em Nova Constituinte, em Periperi. Edvan Carvalho Lima, 25 anos, foi baleado em diversas partes do corpo por volta das 22h20 deste sábado, 22.

Ele foi levado para o Hospital do Subúrbio, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). Não há informações sobre o estado de saúde dele. A motivação e a autoria do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fiscalização

As polícias participam da Operação Sílere em conjunto com os órgãos municipais para combater a poluição sonora, comércio ilegal e uso irregular do solo nas festas do tipo "paredões".

A ação começou na sexta-feira, 21, quando foram apreendidos equipamentos em quatro eventos em São Cristóvão. O trabalho continuou no sábado e também terá fiscalização neste domingo.

