Homem é baleado e morre dentro de carro na avenida Garibaldi

Um homem morreu depois de ser baleado no cruzamento da avenida Garibaldi com o bairro do Garcia, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 20. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), a vítima, ainda não identificada, estava dentro de um Corsa Branco quando foi atingida pelos disparos.

Testemunhas contaram à polícia que a condutor estava no veículo, estacionado nas proximidades da sinaleira do largo da Garibaldi, ao lado de uma loja de tintas, quando foi baleado por outra pessoa. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O homem que efetuou os disparos fugiu em direção à avenida Vasco da Gama andando. A Polícia Militar foi ao local, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Parte da pista de acesso ao largo e ao bairro do Garcia estão isolados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo