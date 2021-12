Homem é baleado durante seresta no Largo do Tanque

Um homem que estava com a mulher em uma seresta no Largo do Tanque, em Salvador, foi baleado por volta das 7h desta sexta-feira, 27, na perna e no pescoço. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Willian Lourival Santos Sacramento, 30 anos, teria relatado à polícia que estava na via pública com a mulher de prenome Edilma, quando foi atingido pelos disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas para a polícia.

