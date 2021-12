Homem é baleado durante operação policial no Bairro da Paz

Um homem foi baleado e outro preso, nesta terça, 04, em operação com cerca de 250 policiais, entre civis e militares, preparatória para a instalação de uma Base Comunitária de Segurança no Bairro da Paz, prevista para funcionar a partir do dia 13. Apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas e autor de homicídios na região, Florisvaldo dos Santos, o Flor, continua foragido.

Um suspeito de prenome Tiago, o Branco, foi baleado na localidade do Alto da Felicidade e socorrido ao Hospital Menandro de Farias. "Ele trocou tiros conosco. Ainda não sabemos o estado de saúde dele", disse o coronel Berlink, à frente da operação. Segundo nota da PM, Branco estava com um fuzil HK 762, carregadores, munição, entre outros armamentos ilegais, além de um tablete de crack e uma balança de precisão.

Em cumprimento a um dos sete mandados de busca, apreensão e prisão, um suspeito de prenome Edmílson, o Ed, foi preso por volta das 6h, reconhecido por um oficial como um dos sequestradores da delegada Gabriela Macedo, último dia 4, na Pituba. Ele foi levado para o Departamento de Narcóticos (Denarc).

Questionado sobre as dificuldades encontradas para prender o suspeito conhecido como Flor, o major PM Herwans apontou a topografia do bairro, criado em 23 de abril de 1982, fruto de uma ocupação irregular em uma área valorizada da capital. "São becos e vielas que favorecem os criminosos, que conhecem a região, onde ainda é possível encontrar ruas de barro. Capturá-lo é só uma questão de tempo", alertou.

Segurança - Sob os olhares desconfiados dos moradores, dezenas de homens fardados começa ram a formar o cerco policial ao bairro, em sete pontos de bloqueio, desde as 4h, com a Companhia de Operações Especiais do Batalhão de Choque (COE), Esquadrão Águia, Rondas Especiais (Rondesp), operações Gêmeos e Apolo, total de 48 guarnições abrindo caminho para a sétima Base de Segurança no Estado.

O major Herwans disse que a base funcionará no antigo prédio da Escola Estadual Mestre Paulo dos Anjos, no fim de linha do bairro, com 360 policiais: "O objetivo maior é a aproximação da população, com policiamento comunitário, para termos sucesso na diminuição dos índices de criminalidade".

