Homem é baleado dentro de carro em Amaralina

Um homem foi morto dentro de um carro neste domingo, 27, por volta das 17h50, na rua Professor Fábio Dantas, ao lado do antigo Night Club, na Amaralina.

De acordo com informações da Superintendencia de Telecomunicações (Stelecom), Lourigeime dos Santos Pereira, 39 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo, morrendo no local do crime. A vítima era motorista e costumava fazer condução de funcionários de casas noturnas de Amaralina.

Segundo a Stelecom a autoria a motivação do crime são desconhecidos.

adblock ativo