Homem é baleado após tentativa de assalto em Narandiba

Um homem, ainda não identificado, foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira, 25, na avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, em Salvador. Os suspeitos fugiram após o crime.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, a vítima já tinha sido socorrida por uma ambulância particular que passava pela localidade e encaminhada para o Hospital Roberto Santos (HGRS), no Cabula. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Até o início da noite desta quinta, ninguém havia sido preso. O caso será investigado pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Arenoso).

