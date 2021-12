Homem é baleado ao reagir a assalto no Centro de Salvador

O motorista Adilson dos Santos Souza, 41 anos, levou quatro tiros ao reagir a uma tentativa de assalto por volta das 5h45 da manhã desta terça-feira, 10, na Rua Nova de São Bento, no Centro. Adilson foi deixar a mulher no trabalho e acabou rendido por três homens que pretendiam lhe roubar o carro, um Chevrolet Prisma preto, de placa JLI-5265.

Um dos suspeitos, Matheus Lemos Barbosa, 21, foi preso por policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em posse de um revólver de calibre 38. Ele foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde confessou ter atirado em Adilson.

De acordo com Getúlio Barbosa, coordenador de investigação da DRFRV, os dois suspeitos que conseguiram fugir foram identificados como Wendel dos Santos Bento, conhecido por Golmeia, e Olavo da Cruz de Alencar. “Temos informações de que a ordem para a prática desse roubo veio de dentro do sistema prisional. Um homem conhecido por Chiquinho, que é irmão de Olavo e está no presídio, fica passando ordens para a prática de roubos”, afirmou Barbosa.

A mulher de Adilson, Catiane de Jesus Rosário, prestou depoimento na DRFRV ontem pela manhã, e reconheceu Matheus como o autor dos tiros contra o motorista. “Ela contou que ia chegando com o marido para abrir uma lanchonete, quando houve a abordagem. Matheus se atracou com o marido dela e atirou”, informou Barbosa.

Quatro tiros

Adilson foi ferido por quatro projéteis de arma de fogo. Dois atingiram a perna esquerda, um ficou alojado na garganta e outro chegou a fraturar o braço esquerdo, conforme informou uma irmã dele, no Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dele é considerado grave, de acordo com a polícia.

Informações da Polícia Militar (PM) dão conta de que uma guarnição do 18º BPM foi recebida a tiros pelos criminosos na Rua Nova de São Bento e revidou, dando início a uma troca de tiros.

Matheus foi preso por outra guarnição do 18º BPM, que fazia rondas em busca dos suspeitos, e o localizou em fuga pela Ladeira da Preguiça.

