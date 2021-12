Homem é atropelado por moto em Água de Meninos

Um homem foi atropelado por uma moto na tarde deste sábado, 23, no bairro de Água de Meninos, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima, que não teve a identidade revelada, já foi socorrida por equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Seu estado de saúde é desconhecido.

Ainda de acordo com a polícia, o acidente ocorreu por volta das 14h30, na avenida Jequitaia, em frente à loja Yamaha. O trânsito no local flui normalmente.

Próximo à região, no Alto do Peru, outro acidente também envolvendo uma moto, deixou o condutor ferido. A colisão do veículo com um carro foi registrada às 14h, na rua Belo Oriente.

Não há detalhes sobre a identidade ou estado de saúde da vítima que já foi socorrida pela Samu. Conforme boletim da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o tráfego no local não foi alterado.

