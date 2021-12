Homem é atingido por choque elétrico após roubo

Como diz o dito popular, o castigo para dois suspeitos de roubar três funcionários e um cliente de uma loja na rua Chile, na tarde desta segunda-feira, 21, veio a 'cavalo'. Isso porque Fábio de Oliveira, de 30 anos, foi atingido por um choque elétrico, e Denisval Manaia Correia, 32, foi espancado por populares, por volta das 12h30, quando tentavam fugir.

A dupla tinha acabado de praticar o crime em uma distribuidora de produtos óticos, no terceiro andar do edifício Bráulio Xavier, e fugia pelas escadarias do prédio, quando foi surpreendida por uma das vítimas, que foi atrás.

Na tentativa de despistar o homem, os suspeitos se separaram e seguiram caminhos diferentes. Fábio invadiu uma loja no edifício Sulamérica, também na Rua Chile, escalou uma grade e entrou, sem perceber, na casa de máquinas do elevador do prédio.

Lá, ele tomou uma descarga elétrica e precisou ser retirado do local por bombeiros. “Ele entrou na casa de força. Miserável! Se fosse um pai de família morria”, contou um comerciante, ao afirmar que Fábio saiu falando.

No mesmo instante, Denisval tentava fugir pela Rua da Ajuda, mas foi alcançado por populares e agredido. Ele sofreu algumas escoriações.

Os dois foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE) por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, até esta segunda, permaneciam internados e sob custódia. Segundo registro do posto da Polícia Civil do HGE, Fábio teve queimaduras de 1º grau em várias partes do corpo. O estado de saúde deles não foi informado.

Vítimas no banheiro

Segundo um dos donos da loja e vítima, antes de praticar o crime, Fábio esteve no local e perguntou se lá colocava lentes em óculos, mas logo foi embora. Contudo, 10 minutos depois, retornou com as mãos na cabeça, como se estivesse rendido por Denisval e pedindo que ele não o matasse.

“Ele chegou lá dizendo que estava sendo assaltado, sentou na minha mesa, ao lado do meu cliente, que é PM. O outro já foi pedindo celulares e dinheiro. Depois colocaram a gente no banheiro e fugiram”, revelou o rapaz, sob anonimato. De acordo com ele, na hora da ação, o cliente não estava armado.

