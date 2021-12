Homem é assassinado no estacionamento de supermercado

Um homem foi assassinado na noite desta sexta-feira, 24, no estacionamento do Hiperbompreço, na Avenida ACM. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Sandro Ferreira Santos, 28 anos, foi morto com golpes de arma branca no pescoço.

Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreu logo após dar entrada.

A motivação e autoria do crime são desconhecidas. O estacionamento do hipermercado é vigiado por câmaras de segurança. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

