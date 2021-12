Homem é assassinado na Boa Vista do São Caetano

Um homem, que não teve identidade revelada, foi executado por diversos disparos de armas de fogo por volta das 13h deste sábado, 15, na Boa Vista do São Caetano.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu em um campo de futebol na região da Rua Rodovia A, próximo a região do Goró.

Testemunhas do local afirmam que mais de cinco homens estão envolvidos na morte do rapaz. Até agora não informações sobre a autoria e a motivação do crime.

