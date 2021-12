Homem é assassinado em frente a igreja em São Gonçalo

Um homem foi assassinado na madrugada desta terça-feira, 2, no bairro de São Gonçalo do Retiro. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Ronivaldo Paulo Santos de Jesus, 44 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo em frente a uma igreja, na rua da Paz.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas não resistiu aos ferimentos. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

