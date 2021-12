Homem é assassinado em bar após a folia

O sexto dia de Carnaval, na segunda-feira, 8, terminou de forma trágica para Jeferson Veiga, de 31 anos, e a família dele. O rapaz curtiu a folia ao lado da companheira e do filho dela de 11 anos, mas acabou assassinado a tiros em um bar próximo de casa - na frente da mulher, grávida de cinco meses, e do enteado.

O casal voltava da festa, pouco depois das 4h desta terça, 9, e parou para tomar uma cerveja em um bar, no largo do final de linha do Engenho Velho da Federação.

Informações disponíveis nos registros da Polícia Civil dão conta de que Jeferson, Sirlene Nunes e a criança estavam em um bar improvisado quando quatro homens chegaram e atiraram nele. Sirlene afirmou para a polícia desconhecer os suspeitos. Ela disse, ainda, que o companheiro não era envolvido com o crime.

A equipe de reportagem tentou falar com ela, mas foi informada por familiares que a mulher havia sido levada a uma unidade de saúde, pois estava em estado de choque.

O crime

"O carro passou e voltou de [marcha a] ré. Havia quatro homens no veículo. O motorista e outro desceram e atiraram nele. Meu irmão não se envolvia com nada errado", contou o professor de educação física Fábio Pereira Ramos, 36, irmão da vítima.

Jeferson foi ferido mortalmente na cabeça, abdômen e tórax, além de ter sofrido diversas perfurações de balas no braço esquerdo e na mão direita. Ele estava muito feliz com a gravidez da mulher.

Fábio considera a possibilidade de o irmão ter sido vítima da guerra entre facções que se intensificou no bairro nos últimos tempos. "Jeferson e o dono do bar eram os únicos homens presentes no local no momento do crime. Mas só atiraram em meu irmão porque o dono estava distante. Ainda hoje [terça-feira], vou ao DHPP [Departamento de Homicídios]. Eles terão que investigar. Esse crime não pode ficar assim", afirmou, emocionado.

Jejeu, como era conhecido, deu entrada no Hospital Geral do Estado às 4h59 e morreu um minuto depois, conforme informações disponíveis em ocorrência registrada no posto policial da unidade hospitalar.

Investigação

O caso é apurado pelo DHPP. A equipe de reportagem não teve acesso à delegada Mariana Ouais, que estava de plantão no Serviço de Investigação de Local de Crime e iniciou as investigações.

