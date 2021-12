Homem é assassinado e outro fica ferido em tiroteio no bairro de Sussuarana

Um homem morreu e outro ficou ferido após um tiroteio na madrugada desta quinta-feira, 5, na rua São Cristóvão, no bairro de Sussuarana, em Salvador. As informações indicam que uma briga entre facções criminosas teria motivado ocorrido.

De acordo com Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), acionou a PM informando que havia um corpo na rua São Cristóvão, em Sussuarana. A guarnição isolou a área até a remoção do corpo pela equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc). A vítima, que não teve o nome divulgado, foi morta em frente a Escola Municipal Edite Dantas. Já José Márcio Brito, 19 anos, foi vítima de tentativa de homicídio no mesmo local.

Foram realizadas incursões em toda a região para localizar os responsáveis pelos disparos.

Desde o ocorrido, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região de Pau da Lima e Sussuarana por equipes da 47ª CIPM, 48ª CIPM e 50ª CIPM. As duas vítimas foram atingidas durante a troca de tiros. A Polícia Civil investiga a ocorrência.

Já por volta de 1h, a PM foi solicitada para apoiar a transferência de outro atingido pelos disparos da UPA de Santo Inácio até o Hospital do Subúrbio.

