Homem é assassinado durante show do Racionais MC´s no Wet´n Wild

Um homem foi morto durante apresentação do Racionais MC´s, no Festival Hip Hop de Resistência, na madrugada deste domingo, 22, no Wet'n Wild. A vítima, ainda não identificada, foi encontrada caída no chão, por volta de 1h15, em área afastada do palco, no fundo da pista, com uma perfuração no tórax, provavelmente causada por um espeto. Ainda com vida, o homem chegou a ser levado ao posto médico do evento, mas não resistiu ao ferimento. Aparentando ter entre 23 e 27 anos, negro, a vítima trajava bermuda e casaco preto. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML).





Além do assassinato, também foram registrados na Delegacia de Itapuã (12ª CP), até as 5h deste domingo, 20 roubos cometidos dentro da festa. “ É um número alto de ocorrências relacionadas a um único evento”, analisou a delegada titular Christhiane Xavier Coelho. Ela presidiu o levantamento cadavérico da vítima de homicídio.

adblock ativo