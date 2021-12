Homem é assassinado dentro de carro na Liberdade

Um homem foi assassinado dentro de um carro na Liberdade no início da tarde desta quarta-feira, 28. A vítima dirigia o carro quando foi baleada. Não há informações se foi um assalto ou execução.

De acordo com testemunhas, após o crime, populares saquearam as compras de Semana Santa que estavam no automóvel. Policiais militares chegaram no local em seguida.

O crime aconteceu na rua Lima e Silva. Viaturas das polícias Militar e Civil e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local.

adblock ativo