Homem é assassinado dentro de apartamento na Barra

Um homem foi assassinado na noite deste domingo, 13, por volta das 21h45, em um prédio no bairro da Barra. Sérgio de Brito Domingos, 59 anos, foi esfaqueado dentro do seu apartamento no edifício Gavaza Residencial, na rua Professor Lemos de Brito.

A polícia trabalha com a suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com o major Edmundo Assemany, comandante da 11º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), não há sinais de arrombamento no prédio nem no apartamento da vítima, o que leva a crer que ele levou o homicida para seu imóvel.

"Vizinhos disseram que ele era homossexual e há informações ainda não confirmadas de que eles teriam se conhecido na Parada Gay (que aconteceu neste domingo)", disse o major. Os moradores também disseram que Sérgio trabalhava comercializando carros e, por isso, costumava levar clientes para ver os automóveis em sua casa.

O corpo de Sérgio foi encontrado dentro do banheiro da casa. O criminoso usou uma faca de serra encontrada dentro do imóvel para cometer o homicídio.

Vizinhos ouviram gritos e viram o suspeito tentando fugir do edifício com o carro da vítima. "Como ele não tinha a chave da garagem, ele tentou arrombar o portão com o próprio carro da vítima", contou o major.

Como o criminoso não conseguiu abrir o portão, jogou mochilas com alguns objetos por cima do portão e fugiu. Ele abandonou o veículo com outros pertences dentro, como uma televisão. Na rua, ainda foram encontrados um controle remoto, uma caixa de perfume e outra de um medicamento.



Os vizinhos ainda acionaram policiais militares que passaram na rua logo após o crime, mas eles não conseguiram localizar o suspeito.



No prédio há câmeras, mas que estavam desligadas. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

