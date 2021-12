Homem é assassinado atrás de mercado em Stella Maris

Um homem foi assassinado na noite deste sábado, 17, na avenida Beira Mar, em Stella Maris. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ele foi morto com um golpe de um instrumento perfurocortante.

A vítima, que não foi identificada, morreu no local. Não há informações sobre a autoria nem motivação do homicídio. O crime aconteceu atrás do Hiperideal. A polícia investiga a morte.

adblock ativo